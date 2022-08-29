Брошенка Карпович заикнулась об адских муках после предательства Прилучного: Вытер ноги

Мирослава Карпович, по всей видимости, льет крокодильи слезы после свадьбы Павла Прилучного.

Расставшись с Агатой Муцениеце, Павел Прилучный быстро нашел утешение в объятиях Мирославы Карпович. Звезда "Папиных дочек" даже отдыхала вместе с актером и его детьми. Поговаривали, что именно молодая артистка увела Павла из семьи и даже хотела женить на себе. Однако, как говорится, на чужом несчастье счастья не построишь. Вот и сама Карпович оказалась у разбитого корыта. Так, накануне стало известно, что Прилучный женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян.

По всей видимости, актриса сильно страдает после расставания с бывшим возлюбленным. Накануне брошенка Карпович заикнулась об адских муках, выложив неоднозначный пост в микроблог. Несмотря на то, что имена не были названы, пользователи Сети тут же смекнули, что философские рассуждения о страданиях и горечи посвящены именно Прилучному, который бросил ее, а значит и предал. "Не позволяйте боли заставить вас ненавидеть", – пишет разбитая Мирослава.

Кстати, недавно было опубликовано интервью звезды "Мажора". Надежда Стрелец спросила актера о его отношениях с Карпович. Ответ удивил многих. Прилучный заявил, что никогда не объявлял себя парой с молоденькой артисткой. По его словам, было время, когда они были нужны друг другу, Мирослава же ему очень помогла. "Но мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой", – подытожил он. Эти слова ошарашили народ, кто-то даже отметил, что Прилучный использовал подругу и, бросив, вытер об нее ноги.