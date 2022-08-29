Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло
партнеры
Понедельник
29 августа
Лента новостей
22:15
Округлившаяся Каменских сделала объявление о беременности: В ожидании прибавления
21:35
Брошенка Карпович заикнулась об адских муках после предательства Прилучного: Вытер ноги
21:03
Замешанного в секс-скандале извращенца Панина застукали с грудастой брюнеткой
20:40
Безнадежная Кожевникова рассказала о страшном заболевании: Обрезали крылья
20:38
Невеста-стриптизерша безголосого сына Королевой вызвала оторопь: Обабилась
20:34
На курганской трассе произошла массовая авария
20:30
В России установили мировой рекорд по синхронной планке
20:23
В Ростове-на-Дону при пожаре погиб человек
20:19
"Прохожу курс молодого отца": скрытный Манукян представил публике новорожденного малыша
20:19
В Таганроге байкер столкнулся с иномаркой
20:13
Нелли Уварова растит из сына отшельника
20:09
В Москве водитель Jaguar сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе
18:53
"Шансов больше нет": Сделано заявление о состоянии готовящейся к уходу Бородиной
18:03
Литвинова показала подросшего ребенка после слухов о свадьбе с Земфирой
17:39
Там могилы родителей и брата: Сухоруков после падения будет умирать в Подмосковье
17:30
Прилучный шокировал откровением: Встретил будущую жену в отеле
16:55
Уплетающая насекомых необычная дочь Якубовича изменилась до неузнаваемости
16:06
"Не спим ночами": жизнь потерявшего покой Малахова разделилась на "до" и "после"
15:24
Издевательства отчима-садиста, аборт от Малинина и смерть мужа от рака: незавидная судьба Зарубиной
15:07
Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
14:59
"Звонит с закрытых номеров": любовник списавшей в утиль Галкина старушки Пугачевой дал о себе знать
14:58
"Вместе навсегда": Раздвинувшая ноги блудница Гузеева предалась страсти с горячим юнцом
14:48
"Уже": разрушившая семью Собчак притащила в дом нового мужика
14:37
Ранним утром в Москве загорелся центр хирургии
14:36
Отбелившая зубы как унитазы 58-летняя Гулькина вывела в свет хахаля-альфонса
14:21
"Бухать в три горла": Всасывающая спиртное от одиночества Бузова превратилась в раздобревшую отекшую тетку
14:16
Пьяный мужчина напал на таксиста и совершил аварию (видео)
14:12
Зазнавшийся как индюк Агутин плюнул в могилу покойного Шатунова: Два притопа-три прихлопа
13:57
"Ух!": оставивший жену у разбитого корыта Николаев вернулся к любви всей своей жизни
13:33
"Это ужасный сон!": раздавленный смертью отец звезды "Дома-2" раскрыл страшную тайну
13:14
В подмосковном Ногинске прогремел взрыв
12:51
Врач вынес вердикт двуполой дочери Глюкозы: Ребенок получился не таким
12:38
"Больно": Изуродованная пенсионерка Лолита обрела чернющую кожу с гнильцой
12:37
Скатившегося ниже плинтуса Цискаридзе со свистом выпороли на центральном телевидении: Ничего личного
12:22
Неблагодарный Маск: мать самого богатого человека в мире ночует в гараже
12:18
"Побойтесь Бога": 51-летняя Гришаева объяснила отказ становиться проституткой возрастом
11:46
Жизнь в коммуналке, поцелуи со Збруевым и предательство мужа: испытания Марины Александровой
11:36
Одни морщины: сгорбленная в три погибели Голубкина постарела до безобразия
11:04
Внучка Гурченко развела бомжатник в центре Москвы
10:45
"Принудительное лечение": тяжелое психическое расстройство раздавило Алферову в два счета
10:32
"Срочно нужны деньги": бедствующий Гребенщиков сдал в аренду скромные апартаменты
10:00
Превратилась в гуманоида: фанаты в ужасе от новых снимков обколотой Мадонны
09:41
"У меня задержка": отдавшаяся толпе мужиков беспорядочная Клава Кока взвыла после бурной ночи
09:27
"Влезать в мозги": взрезанная как свинья Поргина бросилась на блудную старуху Пугачеву
09:21
ТСЖ просят освободить от налогов
09:05
"Студнем расплывается": Штурм шокировала выпяченной напоказ голой грудью
08:52
Победитель "Голоса" Бербеков рассказал о переменах на шоу после замены Нагиева Гузеевой
08:22
Смерть: вывалившего язык ведущего "Модного приговора" Васильева доставили в крематорий
08:17
Не насосала себе похороны: семье утонувшей эскортницы из "Дома-2" нужны деньги на гроб
06:28
11 лайфхаков, как противостоять осенней хандре
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бросил жену и забрал маленького сына: застуканный с молоденькой Маликов начал новую жизнь
Схоронившая дочь 46-летняя звезда "Кадетства" Захарова показала округлившийся живот: Беременность к лицу
Доживает последние дни: махнувшей рукой на больного Кончаловского Высоцкой осталось недолго
Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
Победитель "Голоса" Бербеков рассказал о переменах на шоу после замены Нагиева Гузеевой
"Бухать в три горла": Всасывающая спиртное от одиночества Бузова превратилась в раздобревшую отекшую тетку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Брошенка Карпович заикнулась об адских муках после предательства Прилучного: Вытер ноги

Брошенка Карпович заикнулась об адских муках после предательства Прилучного: Вытер ноги

Мирослава Карпович, по всей видимости, льет крокодильи слезы после свадьбы Павла Прилучного.
прочитано 236 раз

Расставшись с Агатой Муцениеце, Павел Прилучный быстро нашел утешение в объятиях Мирославы Карпович. Звезда "Папиных дочек" даже отдыхала вместе с актером и его детьми. Поговаривали, что именно молодая артистка увела Павла из семьи и даже хотела женить на себе. Однако, как говорится, на чужом несчастье счастья не построишь. Вот и сама Карпович оказалась у разбитого корыта. Так, накануне стало известно, что Прилучный женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян.

ПО ТЕМЕ

Прилучный шокировал откровением: Встретил будущую жену в отеле

 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

По всей видимости, актриса сильно страдает после расставания с бывшим возлюбленным. Накануне брошенка Карпович заикнулась об адских муках, выложив неоднозначный пост в микроблог. Несмотря на то, что имена не были названы, пользователи Сети тут же смекнули, что философские рассуждения о страданиях и горечи посвящены именно Прилучному, который бросил ее, а значит и предал. "Не позволяйте боли заставить вас ненавидеть", – пишет разбитая Мирослава.

Кстати, недавно было опубликовано интервью звезды "Мажора". Надежда Стрелец спросила актера о его отношениях с Карпович. Ответ удивил многих. Прилучный заявил, что никогда не объявлял себя парой с молоденькой артисткой. По его словам, было время, когда они были нужны друг другу, Мирослава же ему очень помогла. "Но мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой", – подытожил он. Эти слова ошарашили народ, кто-то даже отметил, что Прилучный использовал подругу и, бросив, вытер об нее ноги.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 29 августа 2022, 21:35 Источник: "Социальные сети" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бикбаев утонул после стрима с Карпович

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Победитель "Голоса" Бербеков рассказал о переменах на шоу после замены Нагиева Гузеевой

Зрители удивятся
Шоу-бизнес

"Бухать в три горла": Всасывающая спиртное от одиночества Бузова превратилась в раздобревшую отекшую тетку

Очень изменилась
Шоу-бизнес

Зазнавшийся как индюк Агутин плюнул в могилу покойного Шатунова: Два притопа-три прихлопа

Вот тебе и солидарность
Шоу-бизнес

"Это ужасный сон!": раздавленный смертью отец звезды "Дома-2" раскрыл страшную тайну

Жуткие подробности

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

В Ростове-на-Дону при пожаре погиб человек
В подмосковном Ногинске прогремел взрыв
В Башкирии арестован убийца 95-летнего ветерана ВОВ
В Петербурге профессионального бойца обвинили в изнасиловании
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+