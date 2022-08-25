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Шоу-бизнес
"Очень похожа на Агату": роскошная свадьба Прилучного в Армении шокировала фанатов

"Очень похожа на Агату": роскошная свадьба Прилучного в Армении шокировала фанатов

Фанаты шокированы роскошной свадьбой Павла Прилучного и с его новой женой.
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Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный всегда пользовался популярностью у женщин. Яркий и привлекательный брутальный актер после развода с Агатой Муцениеце быстро нашел новую пассию – актрису Мирославу Карпович. Однако с ней он не торопился вступать в официальные отношения, да и фотографий в Сети не выкладывал. Чего не скажешь теперь. После расставания с Карпович Прилучный снова счастлив. Его избранницей стала коллега по цеху Зепюр Брутян.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

На удивление фанатов, ее Павел Прилучный показал сразу. Вскоре пара отправилась отдыхать на море, откуда актер публиковал горячие фото со своей ненаглядной. Поклонники удивились, ведь со своей бывшей он вообще не афишировал отношения.

Новый роман развивался так стремительно, что Прилучный уже женился на своей возлюбленной. В Сети появились фото с роскошной свадьбы. На фото Зепюр Брутян стоит в пышном платье, а расплывшийся в улыбке Прилучный сияет от счастья. Пара стояла в окружении родственников в украшенной цветами и кристаллами арке. Свадьба проходила в Армении. Среди гостей были Стас Михайлов, боец Адам Яндиев, а также детектив Максим Заболотный, пишет ОСН.

На поклонников снимки со свадьбы Прилучного произвели эффект разоравшейся бомбы. Они стали наперебой поздравлять актера и отметили, что он смотрится с новой женой гармонично. Кто-то из фанатов сравнил новую жену звезду сериала "В клетке" с его бывшей. "Очень похожа на Агату", – написал фолловер.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallokpress.com
Автор: 25 августа 2022, 20:43 Источник: соцсети • Требует проверки
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