Событие года: Названа стоимость роскошной свадьбы Прилучного и Брутян

На днях стало известно, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли роскошную свадьбу.

Слухи о том, что звезда сериалов "Мажор" и "В клетке" Павел Прилучный официально зарегистрировал отношения с коллегой по цеху Зепюр Брутян, появились еще в мае. 25 мая состоялась торжественная церемония. В Сети появились фотографии с роскошного бракосочетания пары в Подмосковье в загородном комплексе.

На видео 34-летний муж и 26-летняя жена позировали на понтонном сооружении, украшенном роскошными арками с зеркальными элементами и белоснежными цветами. Жена Прилучного была в пышном платье белого цвета, а сам актер в строгом костюме. Прилучный сиял от счастья. Судя по всему, на этот раз он доволен своим выбором.

На празднике присутствовали родные и друзья Прилучного и Брутян, в том числе звезды российского шоу-бизнеса, среди которых были Стас Михайлов и Мот. Всего на свадьбе было около полсотни человек. По предварительным подсчетам, актер и его жена выложили на свадьбу порядка 15 миллионов рублей. Из них около пяти миллионов ушло на гонорары выступающим артистам, еще четыре – на праздничный стол. Остальные траты ушли на декор зала и аренду помещений, а также выплаты персоналу.

Свадебное платье Зепюр Брутян меняла несколько раз. Помимо роскошного пышного платья она танцевала в белом платье в пол, а также в брючном костюме того же цвета. Роскошное событие поклонники уже по праву называют в сети событием года, в том числе из-за неожиданности и скандального прошлого ловеласа Павла Прилучного.

Для сравнения, свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова обошлась паре как минимум в 16 миллионов рублей.