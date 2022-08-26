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Четверг
25 августа
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Шоу-бизнес
Разврат средь бела дня: брошенка Решетова обласкала сочную грудь при всем честном народе

Разврат средь бела дня: брошенка Решетова обласкала сочную грудь при всем честном народе

Анастасия Решетова возбудила народ пикантными снимками.
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Анастасия Решетова получила широкую известность, когда начала встречаться со звездой лейбла Black Star. Модель родила музыканту сына, которого родители назвали Ратмиром, но вырасти из статуса пассии в жену у нее так и не вышло. Свою сексуальную возлюбленную Тимати бросил.

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Вокруг личной жизни эффектной брюнетки ходит не мало слухов: говорили, что она начала отношения с неким арабским шейхом, из-за чего сменила религию и стала мусульманкой. Наверное, именно поэтому со стороны публики к поведению Анастасии Решетовой теперь особое внимание.

К слову, ее фотографии нередко подвергаются критике: мол, девушка до сих пор грешит откровенными снимками, хотя делать этого вроде как не должна. Но бывшая Тимати продолжает представать перед публикой в открытых нарядах и пикантных позах. Накануне в ее микроблоге появилась фотографии, на которых модель запечатлена в изумрудном платье, открывающем ее сочную грудь.

Для съемки Анастасия Решетова сменила несколько поз, на одной из которых ее руки лежат на бюсте и будто лакают его – прямо при всем честном народе! В общем, звезда можно сказать, устроила разврат средь бела дня! Поклонники брюнетки поделились на два лагеря: одни стали восхищаться ее идеальной кожей, стройной фигурой и улыбкой, а другие заявили, что экс-возлюбленной Тимати стоит весть себя скромнее.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2022, 02:14 Источник: Соцсети • Требует проверки
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