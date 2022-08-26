Разврат средь бела дня: брошенка Решетова обласкала сочную грудь при всем честном народе

Анастасия Решетова получила широкую известность, когда начала встречаться со звездой лейбла Black Star. Модель родила музыканту сына, которого родители назвали Ратмиром, но вырасти из статуса пассии в жену у нее так и не вышло. Свою сексуальную возлюбленную Тимати бросил.
Вокруг личной жизни эффектной брюнетки ходит не мало слухов: говорили, что она начала отношения с неким арабским шейхом, из-за чего сменила религию и стала мусульманкой. Наверное, именно поэтому со стороны публики к поведению Анастасии Решетовой теперь особое внимание.
К слову, ее фотографии нередко подвергаются критике: мол, девушка до сих пор грешит откровенными снимками, хотя делать этого вроде как не должна. Но бывшая Тимати продолжает представать перед публикой в открытых нарядах и пикантных позах. Накануне в ее микроблоге появилась фотографии, на которых модель запечатлена в изумрудном платье, открывающем ее сочную грудь.
Для съемки Анастасия Решетова сменила несколько поз, на одной из которых ее руки лежат на бюсте и будто лакают его – прямо при всем честном народе! В общем, звезда можно сказать, устроила разврат средь бела дня! Поклонники брюнетки поделились на два лагеря: одни стали восхищаться ее идеальной кожей, стройной фигурой и улыбкой, а другие заявили, что экс-возлюбленной Тимати стоит весть себя скромнее.