Приплод Тимати никому не нужен: брошенка Решетова с позором приползла обратно

Экс-подруга Тимати намекнула на воссоединение с одним из бывших возлюбленных.

После расставания с Тимуром Юнусовым (настоящее имя Тимати. — Прим. ред.) Анастасия Решетова стала матерью-одиночкой, забрав с собой их общего сына Ратмира. Правда, поговаривают, будто именно репер бросил мать своего второго ребенка. По мнению подписчиков, девушке тяжело дается такая нагрузка: она регулярно пытается отвлечься, публикуя то селфи без белья, то обращаясь к религии.

Между тем, с момента расставания Решетовой и Юнусова прошло уже два года. С тех пор Тимати регулярно замечали в компании сочных красоток, а Анастасии Решетовой даже приписали роман с дубайским олигархом. Слухи эти девушка, разумеется, опровергла: она не такая.

Накануне мать-одиночка поделилась, что жизнь ее – сплошная драма. Когда один из фанатов спросил, как там обстоит с мужиками, Решетова выложила видео, где она исполняет песню.

"А я простила, я простила его опять, опять, опять", – мурлыкала Анастасия, наглаживая свои сексуальные формы и томно глядя в камеру.

Фолловеры сразу же решили, что красотка намекает на воссоединение с Тимати — надумала с позором приползти к нему назад с приплодом, который, возможно, больше никому из ее ухажеров не нужен. На вероятность этого указывает то, что Анастасия Решетова поздравила Тимура Юнусова с открытием нового бизнеса, а он, в свою очередь, сделал ей комплимент: "Неплохо шарит, кто есть кто, почем и где достать".