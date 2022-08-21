Подчинил и подмял под себя: Предатель Галкин запретил Пугачевой открывать рот

Шоумен, известный своими скандальными выходками и комментариями, решил попробовать себя в роли певца. На днях Солнцев поделился радостной новостью: полностью отдался, чтобы записать новый хит.
"Договорился со звукозаписывающей студией. Отдал 10 тысяч евро", – рассказал Гоген Солнцев.
Начинающий исполнитель уже записал мужскую партию и предложил Примадонне исполнить женскую. В ответ Солнцев получил лишь жесткую звенящую тишину, которую трактовал как отказ.
"Ревнует. Макс в ее соцсетях за нее отвечает, он мог Алле и не сказать ничего. Алла бы сама мне не отказала", – бьет себя в грудь Солнцев. Он считает, что Галкин даже не показал заслуженной артистке РФ поступившее предложение.
Гоген Солнцев уверен, что его творение "Аллусик, ты мой пупсик!", которую бы они исполнили дуэтом, "бомбануло" бы, но Максим Галкин, руководствующийся лишь своей ревностью, запрещает Пугачевой открывать рот, то есть петь с другими мужиками. Может показаться, что он женился на самой известной певице страны лишь для того, чтобы запрещать ей петь с другими мужчинами, тем самым подчинив и подмяв под себя.
Напомним, что несколько месяцев назад Максим Галкин постыдно сбежал из России в Израиль, прихватив с собой жену Аллу Пугачеву и двоих детей. Сразу после переезда юморист с резонансом выступил в Тель-Авиве, где заработал немного еврейских денег. За это он был прозван подписчиками "предателем" и "Иудой".