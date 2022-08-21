Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой

"К сожалению, не все от нас зависит. Теперь я знаю, как сердце может болеть…", – призналась как-то Алла Пугачева. Она не раз рассказывала, как мучилась болями за грудиной, усиливающимися при физической нагрузке и эмоциональной нагрузке.



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