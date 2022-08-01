"Да пошла она на!": выставленный из дома Матвеев отпустил блудницу Боярскую скакать по чужим ширинкам

Елизавета Боярская недавно открылась поклонникам с новой стороны.

36-летняя актриса сыграла на сцене петербургского МДТ в восьмичасовой постановке Льва Додина "Братья и сестры" по эпопее Федора Абрамова. Елизавете Боярской в этом выдающемся спектакле досталась роль роковой вертихвостки Варвары. Для воплощения такой героини актрисе пришлось серьезно постараться.

По информации журналиста "КП", побывавшего на спектакле, в первом акте в задачи Боярской среди прочего входило продемонстрировать, что бабы без ушедших на фронт мужиков окончательно распоясались. Для этого актрисе приходилось отпускать скабрезности и заглядывать в мужские ширинки. Между такими непристойностями изображающая блудницу Боярская то и дело пускалась в громкий плач.

Рыдания Боярской невольно заставили зрителей в своем воображении выставить ее мужа Максима Матвеева из дома, мол актриса лишь перед началом спектакля узнала о переезде возлюбленного и никак не могла сдержать эмоций весь первый акт. Впрочем, даже если бы это было так, то и в этом есть свой плюс – своим исчезновением муж отпустил ее поскакать по чужим ширинкам, как того требовал сценарий.

Судя по всему, игра Боярской, как и вся постановка оставила противоречивые впечатления. Некоторые нашли к чему придраться. Например, журналисту "КП" показалось, что постановку можно было бы насытить большим количеством деталей, так или иначе связанных с Великой Отечественной войной.

"Подумаешь, война, да пошла она на!" – высказал журналист Егор Арефьев предположение о мыслях худрука МДТ.

Так или иначе спектакль Льва Додина с Елизаветой Боярской и другими талантливыми актерами имел большой успех – за восемь часов ряды зрителей не поредели.