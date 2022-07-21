"Хочу и делаю": съехавший от Боярской обнаглевший муж показал свой нрав

Их называют одной из самых красивых и гармоничных актерских пар. Елизавета Боярская и Максим Матвеев вместе уже более двенадцати лет. Правда, долгое время муж и жена жили в разных городах из-за работы, поэтому их брак называли даже гостевым.
Сейчас Боярская и Матвеев живут вместе. Пара воспитывает двоих детей – десятилетнего Андрея и трехлетнего Григория. 39-летний Максим Матвеев старается подстраиваться под супругу.
Боярская и Матвеев востребованы в кино, но несмотря на это в их паре нет соперничества. В свежем интервью звезда сериала "Триггер" Максим Матвеев признался, что часто советуется с супругой по многим рабочим вопросам, но поступает все-равно по-своему, мол, "хочу и делаю". Кому-то это может показаться наглостью.
"Все зависит от конкретной ситуации — если я на сто процентов понимаю, что это то, что мне нужно, и то, что я хотел бы сейчас сделать безотносительно чьего-либо мнения, я это делаю", – отметил Матвеев.
В свою очередь Елизавета Боярская никогда не советуется с мужем, она не нуждается в его комментариях, так как абсолютно самодостаточна в отличие от него. Максим Матвеев восхищается ее актерским талантом и во многих вопросах дает слово ей.