"Он давно такой": вскрылась подноготная поливающего коллег грязью Садальского

В последние годы Станислав Садальский заработал репутацию довольно жесткого критика.

В своих соцсетях знаменитый артист не стесняется резать правду-матку о собственных коллегах. Частенько его обидные комментарии воспринимаются публикой просто как поливание артистов грязью, однако самого Станислава Садальского это вовсе не смущает.

Журналист Максим Сидоров попробовал объяснить не слишком красивое поведение 70-летнего артиста. Он считает: сам факт того, что Садальский в последнее время на слуху лишь благодаря скандалам, уже говорит о многом. Несмотря на уже довольно почтенный возраст Садальский до конца так и не самореализовался и, судя по всему, пытается сделать это именно на склоках с коллегами. При этом ответа от политых грязью звезд он, вероятно, даже не ждет.

"Он давно такой фронтмен шоу-бизнеса," – вскрыл журналист подноготную скандального артиста.

В комментарии порталу BLITZ.center Сидоров заметил, что даже музыкального критика Сергея Соседова позвали вести передачу, а Стасу Садальскому в этом плане никак не везет – не приглашают его в проект. Что еще остается делать бедному актеру?!

Недавно "Дни.ру" рассказывали о том, как острый на язык Станислав Садальский своим хлестким комментарием дал с ноги Лие Ахеджаковой, а потом практически погнал в шею Николая Цискаридзе, оказавшегося на Первом канале.