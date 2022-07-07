"Лицензия на отстрел": скандалисту Домогарову вынесли страшный вердикт после мордобоя

Александр Домогаров всегда был очень ранимым и обидчивым. Именно это стало причиной перемен в жизни.

Народный артист России постановщик Андрей Житинкин с сожалением написал в своей книге "Приключения режиссера", то от театра ничего не остается. Он в частности назвал грубые ошибки руководств современных театров и раскрыл причину, по которой из Театра Моссовета ушел Александр Домогаров.

В свеем интервью Житинкин назвал Домогарова самым обидчивым из всех актеров. Журналистов он на дух не переносит, чем напоминает Александра Абдулова. По словам звезды, он даже когда-то приобрел "лицензию на отстрел журналистов" и несколько раз набил морду нескольким представителям СМИ.

"Саша слышит иногда даже то, чего в реальности нет. Кто-то что-то шепнул в буфете – и все! У него ноздри сразу раздуваются", – рассказал постановщик.

Уход актера из Театра Моссовета Житинкин назвал досадной ошибкой руководства. Домогаров перешел определенную возрастную категорию и стал актером другого качества. Грамотные руководители должны были это заметить. Его былая сексуальность и манкость куда-то улетучилась, но этого никто не хотел замечать. В последнее время Александр Домогаров работал с Андроном Кончаловским, с которым потом повздорил.

Тогда Кончаловский решил играть трилогию А. П. Чехова "Дядя Ваня", "Три сестры" и "Вишневый сад" три дня подряд с одной и той же декорацией. Не каждый актер сможет перенести такое. Домогаров же и вовсе привык импровизировать, поэтому хотел отпроситься в отгул. Тут то и "прорвало". Кончаловский нашел ему замену, что, конечно же, Домогаров не смог вынести.