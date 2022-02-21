"Я хочу крови": покинувший Моссовет Домогаров не смог молчать

Александр Домогаров резко высказался в адрес нового худрука Моссовета.

В театре им. Моссовета разворачивается скандал. Практически чередой друг за другом оттуда уходят заслуженные артисты. В конце прошлого сезона театр покинул Виктор Сухоруков, а сейчас об уходе заявил Александр Домогаров, который был задействован аж в восьми спектаклях. Актер рассказал поклонникам, что уйдет со сцены театра 10 марта.



58-летний актер считает, что театр Моссовета разваливают, причем восстанавливать его ценности придется потом больше пятнадцати лет. О новом худруке театра Евгении Марчелли актер отзывается с ненавистью и заявляет, что отвергает его политику. При этом актер добавил, что против актеров театра он не имеет ничего против.

"Я хочу крови тех, кто предал театр имени Моссовета внутри", – сказал взбешенный Домогаров.

Домогаров написал директору Алексею Черепневу, что возмущен новой постановкой. Речь шла о дипломном спектакле "Общага на крови" курса Андрея Кончаловского, который теперь будут играть в театре Моссовета. Домогаров уверен, что такое выносить на сцену нельзя.



После этого Домогаров и принял решение уйти из театра. При этом на вопрос журналистов о том, хотел бы сам актер стать худруком, он категорически высказался против.

