"Стала мстить": одурманенная невеста Харламова попалась на измене с горячим красавцем

Известный юморист стал появляться на публике с молодой актрисой Катериной Ковальчук, которую в Сети тут же окрестили новой невестой Гарика Харламова. С тех пор актриса подвергается повышенному вниманию россиян, ведь у многих на нее большие виды в отношении разведенного комика.
Поклонники Харламова пристально присматриваются к поведению Ковальчук, причем как в жизни, так и на экране. Недавно 29-летняя невеста Харламова снялась в фантастическом сериале "Наследие", первые серии которого уже появились на видеосервисе Premier.
Сериал повествует о программе "Наследие", которую запустили для восстановления популяции в тот момент, когда человечество оказалось на грани вымирания.
"Планета Земля не выдержала постоянного насилия и стала мстить," – говорится в трейлере сериала.
Судя по всему, Ковальчук досталась весьма интересная роль – ей предстоит быть одурманенной идеями ученых и совершить важную миссию. Уже в трейлере невеста Харламова попалась на измене с горячим красавцем – пара нежно целовалась на экране.
Впрочем, у артистов экранные похождения по большей части не считаются изменами, ведь так изменять понарошку им приходится часто. Можно надеяться, что Гарику Харламову и армии его поклонников все же не о чем переживать.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как самого Гарика Харламова застукали с эскортницами.