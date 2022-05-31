Застали врасплох: бросившего невесту Харламова застукали с эскортницами

Не так давно стало известно о романе Гарика Харламова с молодой актрисой Катериной Ковальчук. Поклонники обрадовались, что в личной жизни комика, который развелся со звездой фильма "Текст" Кристиной Асмус, все наладилось и уже записали новую пассию в невесты юмориста. Однако, как показалось некоторым сплетникам, резидент "Камеди клаба" неверен своей избраннице.
В телеграм-канале "Светские хроники" появились снимки, на которых Харламов запечатлен в одном из подмосковных баров в компании "престарелых эскортниц". По крайней мере, так окрестили девушек авторы канала. Являются ли они таковыми, неизвестно. Фото также публикует "Общественная служба новостей".
Как пишут, Катерины рядом с Гариком в тот момент не было. Это значит, что комик на время бросил возлюбленную – оставил ее без своего внимания. Наверняка снимки, появившиеся в Сети, застали врасплох знаменитого юмориста, ведь он, скорее всего, не ожидал, что о его появлении в заведении станет известно широкой публике.
Напомним, в 2020 году Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус. Пара прожила в браке восемь лет. Расставание знаменитостей называют скандальным. О том, что произошло в семье, ранее писали "Дни.ру".