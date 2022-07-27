"И как теперь с этим жить?": костлявая выскочка Ковальчук показала лобок без трусов

Именно так певица поступила накануне в своем микроблоге. Не побоявшись лишний раз прослыть выскочкой, Юлия Ковальчук опубликовала неоднозначный снимок – одну из тех картинок, на которых разные люди могут увидеть совершенно разные вещи.
Так и случилось. Одни подписчики увидели на фото танцующих людей с поднятыми руками, другие же решили, что костлявая выскочка Юлия Ковальчук показала лобок без трусов да не один, а сразу нескольких пышных дам. Судя по надписи над изображением, нормальные пользователи должны были разглядеть на фото счастливых людей, тем же, кто увидел женские гениталии или что-то еще, пора к психологу.
Сама Ковальчук не стала рассказывать о том, что увидела она. Певица лишь иронично пожелала шокированным подписчикам приятных снов и оставила их строчить комментарии под дерзкой картинкой. План блондинки сработал: одни фолловеры принялись оправдываться, другие честно признались, что после увиденного им пора не только к психологу, но и к психиатру.
"И как теперь с этим жить?", "Тут всем к психологу", "Счастливые люди, потому что голые", "Пойду, очки закажу", "Что-что, но от Юлии такой подставы не ожидала. Толпой все в дурдом" – написали фолловеры.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как перекошенная от злости Юлия Ковальчук вмазала Алексею Чумакову на грани развода.