"Интимные снимки": страдающая от Чумакова Ковальчук пожаловалась на шантаж

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отказались платить злоумышленникам за голые фото.

Брак Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова считается довольно-таки крепким. Звезды российской эстрады женаты уже почти десять лет, хотя встречаться начали намного раньше. Исполнители воспитывают дочь Амели – в октябре ей исполнится пять лет.

Однако несмотря на это, поклонники творчества певцов, коллеги по цеху и обозреватели шоу-бизнеса не упускают из виду постоянные разговоры о разводе звездной пары. Масло в огонь подливают сами артисты. Так Юлия Ковальчук недавно пожаловалась на издевательства в семье.

По словам экс-солистки "Блестящих", Алексей Чумаков вместе с дочкой постоянно разыгрывают и троллят ее. И если от действий наследницы и супруга Юлия Ковальчук страдает только в шутку, то недавно ей пришлось столкнуться с реальной проблемой.

Семейную пару начали шантажировать злоумышленники. Об этом певица рассказала в эфире шоу на ютуб-канале Fametime TV. Юлия Ковальчук подчеркнула, что мошенники предложили ей выкупить слитые в голое фото, где изображены она и Алексей Чумаков.

"У нормальной семейной пары должны быть интимные снимки", – заявила Юлия Ковальчук.

Меж тем, она отметила, что фотографии, гуляющие по Интернету, ей и ее мужу не принадлежат. По словам певицы, снимки подделали. Бывшая солистка группы "Блестящие" даже подчеркнула, что Алексей Чумаков показал ей, как можно сделать фейковые фото.