Та еще чертовка: источающая желание Ковальчук наставила мужу рога

Артисты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков женаты десять лет и считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Вместе с тем они считаются одной из самых закрытых пар, ведь их кредо по жизни – "Счастье любит тишину". Звезды не выставляют отношения на всеобщее обозрение и редко показывают чувства на людях просто потому, что не хотят зависти.
Свою единственную дочь Амели Чумаков и Ковальчук показывают крайне редко, чем еще больше привлекают к себе внимание поклонников.
За все это Юлия Ковальчук прослыла скромницей и красавицей. В свои 39 лет певица выглядит просто великолепно. Многие считают, что Чумакову повезло с женой, ведь у нее фигура 20-летней девочки! Это подтверждают и ее многочисленные фото и видео в соцсетях, где она предстает в купальнике. Фанаты регулярно забрасывают ее комплиментами и словами полными восторга.
"Фигурка огонь!"; "Девочка-мальчик"; "А сиськи где??"; "Тело 20-летней девчонки", – пишут фанаты не без доли зависти.
На днях Юлия Ковальчук удивила фанатов рассказом о том, что фактически провела ночь с двумя. Она показала видео, на котором предстала в обществе красавцев в ночное время.
"1-20 ночи, а мальчики Алексей Чумаков и Николай Басков ну очень хорошо выглядят!" – написала Юлия Ковальчук. Таким образом, Ковальчук "наставила мужу рога", положив глаз на другого и сравнив его с Басковым.