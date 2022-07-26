Скоро родит: Разведенка Ивлеева ждет пополнение после горячей связи с Басковым

Жизнь Насти Ивлеевой бьет ключом.

За последние пару лет какие только события она не переживала! Но, пожалуй, самое громкое и в то же время печальное для ее поклонников – развод с Элджеем. После разрыва с рэпером Настя Ивлеева так и не была замечена с мужчиной – до минувшего воскресенья.

Неожиданно для всех во время фестиваля VK Fest блогера поймали за горячей связью с холостяком Николаем Басковым. Они слились в поцелуе прямо на глазах у всех! Видео, на котором был запечатлен этот пикантный момент, моментально разлетелось по Сети с ироничным комментарием: "Пранк, который вышел из-под контроля". Неудивительно, что народ принялся обсуждать эту жаркую сцену. Однако бывшая жена Элджея дала новый повод для болтовни.

Все произошло на том же фестивале VK Fest. Настя Ивлеева в в роли ведущей пообщалась с посетившей мероприятие Валерией Чекалиной, которая преуспела не только в карьере, но и в материнстве. Блогер оказалась восхищена своей собеседницей, а в разговоре с ней как будто намекнула, что ждет пополнения, правда, пока в этом деле все никак не преуспевает.

"Что я делаю не так!? Почему у меня нет детей? Я ведь даже сосалась с Басковым!" – сказала Настя Ивлеева.

Молодая мама Валерия Чекалина с иронией ответила, что поцелуев все-таки недостаточно: мол, нужно кое-что другое. Так что теперь, когда экс-супруга рэпера получила от бизнесвумен дельный совет, вполне возможно, что она скоро родит.