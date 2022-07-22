Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Как же теперь Авербух? Избитую Арзамасову с обрезанными ногами нашли в мутной реке
Песенка спета: раздавленный диагнозом 54-летний Пресняков прощается с фанатами
"Авария на трассе": вышвырнутую к обрыву Поплавскую забрал Господь
"Уже нет в живых": Лепс сообщил об уходе 73-летней Пугачевой
партнеры
Пятница
22 июля
Лента новостей
06:10
Первую содержал даже после развода, а со второй воспитал пасынка: любимые женщины Олега Газманова
04:17
"Зачем ты мучаешь себя?!": неизлечимо больной сын Орбакайте застонал в ожидании конца
02:16
Самые популярные новостройки бизнес-класса
00:04
День Панкратия Ягодника: приметы и традиции 22 июля в православный праздник
21:44
Без трусов: облизавшая бывшего любовника Волочкова выставила срам при всем честном народе
21:18
"Без фильтров": высохшая как Кощей Пугачева оскалилась перед камерой и схватила Галкина за шкирку
20:34
"Случилось горе": 91-летний Краско отмучился в больнице после женской ласки
19:46
Синий кровавый язык: как медведице вытаскивали изо рта застрявшую банку сгущенки (видео)
19:34
Жизнь без языка? Что будет с медведем с застрявшей во рту банкой сгущенки
19:20
"Что-то пошло не так": лишившаяся груди Собчак показала себя после пластики
18:16
"Человек умирает": 76-летний Петросян резко приблизился к смерти
17:38
Проклятый рак: умерла культовая звезда сериала "Зачарованные"
17:38
Единый оператор поможет регионам заработать на цифровой рекламе
16:55
"Слезы": еле живая Кристина Орбакайте простилась с народом
16:48
Прикончил инвалида и расчленил труп: следователи поймали предполагаемого убийцу
15:54
В Подмосковье обезьяна растерзала ребенка на улице (видео)
15:50
Достояние Подмосковья: 5 сохранившихся кремлей региона для летнего отдыха
14:51
Дулом в лицо: хулиганов от могилы Шатунова теперь гонят оружием
13:59
Россияне потребовали у предателя Галкина вернуть народное достояние: Вы же обещали!
13:37
Внутреннее кровотечение: звезду фильма "Усатый нянь" доставили в больницу
13:10
"Все": прооперированный глохнущий Корчевников погибает
12:59
Отказался общаться с матерью, сбежал в Израиль и превратился в панка: каким вырос старший сын Бледанс
12:24
Народ молится: ошеломленный Цискаридзе сообщил о разрыве почки и селезенки
12:16
"Привет всем дебилам": попавший под атаку украинцев Газманов раскрыл правду об избиении в США
12:05
В Москве нашли труп отставного генерала ФСБ
11:38
Любимый зализал выпуклости бьющейся в экстазе Чеховой у всех на виду: Оно того стоит
11:35
Рак у президента: Байден рассказал о смертельном заболевании
11:25
В Сибири проводят спецоперацию по спасению белого медведя
11:00
"Из Парижа": брошенка Нинидзе представила брутального красавца взамен Виторгана
10:52
Эксперт раскрыла проблемы льготной дачной ипотеки
10:14
Вся черная! Раздетое тело дочери Толкалиной нашли за городом в траве
09:54
"Два часа говорю, что Россия плохая": обрыгавшего родину Галкина готовы приютить в гейской Америке
09:31
"На грани развода": ничего не подозревающая Брежнева пригрела на груди коварную разлучницу
08:58
Мишустину предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
08:40
"Не очень приличные": вскрылся список мужиков любителя "задних" утех Баскова
06:05
Развод через 9 месяцев после свадьбы и отказ рожать для себя: как живет скрытная актриса Лоза
04:12
"Хочу и делаю": съехавший от Боярской обнаглевший муж показал свой нрав
02:06
Разврат, проституция, чернуха: тайная работа Безруковой стала достоянием общественности
00:05
Казанская икона Божией Матери: церковный праздник 21 июля по православному календарю
22:43
"Я тебя уничтожу, ты понял?": оскандалившаяся Меньшова учинила грязные разборки
21:53
Та еще чертовка: источающая желание Ковальчук наставила мужу рога
21:30
"Чтобы ноги не было!": Гордая Степаненко в три шеи погнала приползшего на коленях Петросяна
20:44
"Беременность": Изменившаяся донельзя Орбакайте покрутилась с растущим органом
19:32
"Серия неудачных операций": замеченная в Юрмале Пугачева изменила лицо на старости лет
18:28
"Еле довезли": жуткие детали срочной госпитализации Чуриковой поставили народ на уши
18:16
"Не приближаться": редкий краснокнижный зверек скачет на улице в Подмосковье
17:58
"Ну какова!": трясущая голой грудью невеста Харламова врезала распутной Асмус одним махом
17:24
Киргизия окончательно перешла на расчеты с Россией в рублях
17:08
"Решили шкурку сжечь": желающим распотрошить тело Градского все сошло с рук
16:43
"Спасибо за сына": Пойманный на интиме с фанаткой Агутин сообщил радостную весть после родов любимой женщины
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Хочу и делаю": съехавший от Боярской обнаглевший муж показал свой нрав
Разврат, проституция, чернуха: тайная работа Безруковой стала достоянием общественности
"Спасибо за сына": Пойманный на интиме с фанаткой Агутин сообщил радостную весть после родов любимой женщины
Народ молится: ошеломленный Цискаридзе сообщил о разрыве почки и селезенки
"На святую землю": Россия прощается с Ефимом Шифриным
Отказался общаться с матерью, сбежал в Израиль и превратился в панка: каким вырос старший сын Бледанс
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Первую содержал даже после развода, а со второй воспитал пасынка: любимые женщины Олега Газманова

Первую содержал даже после развода, а со второй воспитал пасынка: любимые женщины Олега Газманова

22 июля народный артист Олег Газманов отмечает 71-летие. Несмотря на огромное количество поклонниц, певец был женат всего дважды. С обоими супругами он пережил неповторимую историю любви.
прочитано 182 раза

Впервые Олег Газманов женился еще задолго до того, как стать популярным. С будущей избранницей, студенткой химического факультета Ириной, артист познакомился во время учебы в морском училище. Вскоре влюбленные поженились, но обрадовались свадьбе далеко не все. Если родня Ирины приняла зятя очень тепло, то мама Олега невестку сразу же невзлюбила. Впрочем, спустя несколько лет родительница все же сменила гнев на милость. В 1981 году в семье родился долгожданный Родион.

ПО ТЕМЕ

"Снимаешь кольцо с жены": Газманов бросил потратившую на него 15 лет жизни супругу

Сексуальная разнузданность: холостой 41-летний сын Газманова удовлетворяет себя под видео для взрослых

Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

К моменту появления на свет сына Олег Газманов уже вовсю строил музыкальную карьеру в Калининграде. Вскоре исполнителя потянуло в столицу, а семья, само собой, перебралась в новый город вместе с ним. Газманов быстро покорил большую сцену и стал популярным, но, несмотря на занятость, находил время на воспитание ребенка. В наследнике артист не чаял души, а вот с супругой его отношения постепенно расклеились.

По одной из версий, союз дал трещину из-за роста популярности певца. Поговаривали, якобы жена не смогла принять частые гастроли исполнителя и смириться со слухами об изменах. Как бы там ни было, спустя 20 лет брака супруги развелись. По словам Газманова, причиной стали вовсе не мелкие размолвки, а его новая любовь.

Вторую супругу, Марину Муравьеву, артист встретил на гастролях в Воронеже во второй половине 90-х. Девушке тогда было всего 18 лет. Впрочем, дальше знакомства дело так и не дошло. Марина сразу обозначила, что не готова крутить мимолетную интрижку с женатым исполнителем, а позже даже вышла замуж за Вячеслава Мавроди – родного брата создателя "МММ" Сергея Мавроди.

Когда супруга Муравьевой посадили, она уже была беременна. Газманов предложил ей свою помощь и с тех пор они не расставались. Певец развелся с женой, чтобы быть рядом с возлюбленной, но не перестал помогать близким. Он оставил экс-супруге все имущество, к тому же, продолжил содержать ее и сына после расставания. С наследником артисту удалось сохранить очень теплые отношения.

В 1997 году Марина родила сына Филиппа. Отцом мальчика стал ее первый муж, но встречал новоиспеченную маму и малыша уже Газманов. Артист принял и воспитал пасынка как родного. Летом 2003-го певец официально оформил отношения с любимой женщиной, а спустя несколько месяцев у них родилась дочка Марианна.

Сейчас, спустя 25 лет совместной жизни, супруги по-прежнему счастливы вместе. Олег Газманов души не чает в жене и наследниках, а пасынка Филиппа называет своим родным сыном. Многие считают семью артиста примером для подражания.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Олег Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2022, 06:10 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наставили рога: как российские артисты меняли жен на любовниц

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Народ молится: ошеломленный Цискаридзе сообщил о разрыве почки и селезенки

Как можно пережить такое?!
Шоу-бизнес

"Что-то пошло не так": лишившаяся груди Собчак показала себя после пластики

Ведущую не узнать
Шоу-бизнес

"Человек умирает": 76-летний Петросян резко приблизился к смерти

Россия скорбит
Шоу-бизнес

"Два часа говорю, что Россия плохая": обрыгавшего родину Галкина готовы приютить в гейской Америке

Артист выступил с заявлением

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам

Регионы

Синий кровавый язык: как медведице вытаскивали изо рта застрявшую банку сгущенки (видео)
"Не приближаться": редкий краснокнижный зверек скачет на улице в Подмосковье
В Подмосковье поймали ранее судимого мошенника
Житель Свердловской области зарезал отца за семейным ужином
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+