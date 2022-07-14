"Снимаешь кольцо с жены": Газманов бросил потратившую на него 15 лет жизни супругу

Жена Олега Газманова сделала неожиданное заявление.

Крепкие браки в мире российского шоу-бизнеса – явление довольно редкое: то и дело кто-нибудь разводится. Но есть и хорошие примеры. В частности Олег Газманов, который живет со своей супругой много лет.

Забавный факт, но многие годы музыкант не носил обручального кольца. Лишь в прошлом году супруги еще раз сыграли свою свадьбу, а на пальце артиста, а также его жены появился заветный аксессуар, символизирующий их крепкий союз. Звездная пара вместе уже 18 лет – об этом в своем микроблоге сообщила Марина Газманова, а также решила напомнить, как проходила их первая свадьба – она на удивление была полна бирюзовых цветов.

Второе бракосочетание, случившееся в 2021-м, было в таких же цветах: кольца, вода Индийского океана, подаренные сыном серьги. Жена Олега Газманова уверена, что при желании количество этого цвета в жизни можно приумножить. Но главное, по мнению Марины, не это.

Дизайнер заверила, что самое ужасное – полюбить смотреть свадебное видео наоборот, что, судя по всему, будет свидетельствовать о том, что музыкант бросил потратившую на него 15 лет жизни супругу.

"...Где ты снимаешь кольцо с жены, садишься в машину и уезжаешь... Проводили бирюзовый, подходим к гранатовой!" – написала в своем микроблоге возлюбленная Олега Газманова.

