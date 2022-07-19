"Нечего было есть": безработный Агутин пришел устраиваться в "На-на" к Алибасову

Группа "На-На" выступила на концерте "Золотой хит" фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Основатель группы Бари Алибасов рассказал, что вместе со знакомыми всем нам солистами на сцене вполне мог появиться и Леонид Агутин.

"В Советском Союзе о музыкальной индустрии не имели представления, – вспоминает продюсер. – В 1988 году появились ее признаки. Я решил их пестовать и создал "мальчуковую" группу".

Рассказал певец об отборе в коллектив, который до сих пор собирает полные залы: "Дал объявление в газете. В стране нечего было есть, и пришли бабушки и дедушки. Голодные. Думали, что слово "кастинг" – это место, где раздают бесплатное питание. Но потом и артисты подтянулись".

Среди приходивших тогда на кастинг к Алибасову, были и те, кто потом стали суперзвездами. "Агутин приходил. Не подошел, потому что был уже готовым. Исполнял в свойственной ему манере латиноамериканские песни", – сообщил Алибасов.

Объяснил он и название коллектива. "В 1989 году шел фестиваль Face to Face. Мы участвовали. Группу надо было объявить за два часа до концерта. Олег Марусев (ведущий фестиваля. – Ред.) спросил: "Как представить ребят?" Отвечаю: "Не знаю. Ну, скажи "На-На". Ляпнул то, что ближе лежало. Думал, забудут. А прилипло", – цитирует Алибасова газета "Союзное вече".