Сжираемая сифилисом экс-жена Аршавина готовит себя к новому любовнику: Чувство взаимно

Алиса Казьмина (Аршавина) последние несколько лет борется с сифилисом.

Бывшая жена футболиста вынуждена скрывать лицо, по центру которого зияет черная дыра. Не так давно женщина отметила 40-летний юбилей. Правда, появиться на публике в столь важную дату она не рискнула.

Есть мнение, что 40 лет – возраст кармический. Этот период может предопределить всю дальнейшую жизнь. Многие уверены, что сейчас Алиса Казьмина расплачивается за грехи прошлого, якобы страшная болезнь с ней приключилась из-за того, что она увела из семьи Андрея Аршавина, а потом пыталась его обмануть.

Так или иначе, но таролог Марианна Абравитова в беседе с Пятым каналом попыталась заглянуть в будущее и определить, что же на самом деле готовит жизнь Алисе Казьминой. По мнению специалиста, черная полоса осталась у женщины позади, она практически выпуталась из истории с болезнью, и осталось потерпеть еще немного. "Пока все это не просто, пока она из всего этого выходит, ей еще придется побыть", – говорит таролог.

По словам специалиста, Казьминой удастся выйти из проблема, не потеряв себя, потому что она довольно-таки стойкий и сильный человек. А самое главное, что через всю эту боль бывшая жена Аршавина готовит себя к встречи с новым любовником. Когда женщина закончит лечение, то обязательно встретит мужчину, с которым обретет счастье.

"И вот это чувство будет взаимным, потому что впереди у нее нет одиночества. Она как птица феникс восстановится, восстанет из пепла и энергии", – говорит Марианна Абравитова.