Сгорающая от сифилиса экс-жена Аршавина избавилась от ребенка: Это был ее выбор

Последние несколько лет Алиса Казьмина, бывшая жена Андрея Аршавина, борется с сифилисом.

Об этом женщина рассказала сама, устав от пересудов и попыток разоблачения. В прошлом году в соцсетях она призналась, что у нее провалился нос, а не так давно заявила: причина – действительно сифилис. Причем, по словам Алисы Аршавиной, страшной болезнью ее заразила собственная мать Наталья Сарычева.

Недавно в Сеть "слили" снимки исхудавшей и буквально сгорающей от недуга женщины во время прогулки по Санкт-Петербургу. Весь русскоязычный интернет гудел, разделившись на два лагеря: одни жалели Алису и злились на горе-папарацци, другие – ужасались увиденным.

А вот мать Аршавиной в беседе с журналистами заявила, что ее уже не трогают пересуды, которые возникают вокруг больной дочери. Наталья Сарычева считает, что о наследнице будут писать плохо в любом случае. Плюс у женщины и не хватает времени, чтобы следить за новостями об Алисе – у нее на руках оказался старший внук.

Как оказалось, Аршавина избавилась от ребенка, появившегося в браке с предпринимателем Алексеем Казьминым. Мальчик в этом году заканчивает школу и живет у бабушки.

"Алиса сама так захотела и живет с девочками отдельно. С ними ей никто не помогает, это был ее выбор", – заявила мать Аршавиной.