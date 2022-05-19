"Начала разрушаться": Лежащую при смерти экс-жену Аршавина сгубила таинственная бактерия

Бывшая жена Андрея Аршавина уже который год борется со страшным недугом, из-за которого она буквально лишилась носа.



Продолжение: Сгорающая от сифилиса экс-жена Аршавина избавилась от ребенка: Это был ее выбор

Алиса Казьмина уже пережила настоящий ад: операции, заражение крови и даже впадала в кому. А потом бывшую жену Андрея Аршивина вместе с детьми выперли из дома, хотя футболист клялся, что не будет лишать семью жилплощади.

На этом беды Алисы Казьминой не закончились. Не так давно она шокировала публику новым признанием о здоровье: мол, внезапно ей поставили страшный диагноз – третичный сифилис, о наличии которого она и не подозревала. Причем бывшая супруга футболиста уверена, что заболевание появилось не просто так: мол, ее заразили сговорившиеся родственники.

Публика, конечно, сочувствует плачевному положению Алисы Казьминой, однако некоторые скептически относятся к ее словам диагнозе и наличии сифилиса в организме. Экс-жену Андрея Аршавина подозревают в том, что она просто-напросто водит доверчивый народ за нос. Причем на обмане ее ловят не только поклонники, но и медики.

Так, врач-терапевт Ирина Ярцева считает, что Алиса Казьмина вряд ли больна сифилисом. По ее мнению, скорее всего ее сгубила некая таинственная "патологическая" бактерия, которая попала в организм во время каких-то процедур. Собственно, говорит специалист, из-за нее и "начала разрушаться хрящевая ткань".

"Перед каждой процедурой обязательно нужно сдавать анализы, в том числе и на сифилис. Поэтому такой диагноз пропустить просто не могли. Это заболевание передается только половым путем и абсолютно точно лечится антибиотиками", – прокомментировала диагноз экс-жены Андрея Аршавина врач.

