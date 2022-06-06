"Жена не помеха": разведенку Бородину обвинили в попытке отбить чужого мужика

Как известно, Ксения Бородина очень любит Турцию и турецкие сериалы. Недавно она вновь посетила эту прекрасную страну. Выбор ее пал на Стамбул, где она с удовольствием прогулялась по красивым улочкам. В своем микроблоге она заявила, что мечтает встретить Бурака Озчивита – популярного актера. По словам теледивы, она каждую поездку надеется встретить кумира и сфотографироваться с ним.
Наконец-то Ксении привалило счастье. Она смогла не только увидеть любимого актера, но и поприсутствовать на схемках сериала "Основание Осман". Ведущая "Дома-2" отметила, что мечтала о встрече несколько дней и наконец-то это случилось. "Это произошло!", – рассказывает звезда поклонникам. Женщина также восхитилась работой актеров на съемочной площадке. По ее словам, это огромный труд, ведь порой костюмы весят пятнадцать килограммов.
Рассказ Бородина сопроводила снимком, на котором она, улыбаясь во все тридцать два зуба, обнимает за талию Бурака. Однако многие пользователи сети раскритиковали теледиву за то, что она обнимает женатого мужчину и даже обвинили Ксению в том, что она пытается отбить чужого мужика. "Интересно, как жена Бурака там, она же против была", "Он не поменяет свою жену на ведущую позорного шоу", "Куда лезешь", "Мне его жалко и его жену", "Жена против, но разве это помеха, правда?", – написали в комментариях.
Напомним, недавно Ксения Бородина развелась со своим супругом. Пара рассталась со скандалом и даже ради общей дочери не смогли сохранить дружеские отношения.