С перекошенным ртом: Почерневшую Орбакайте нашли утыканной шипами после раскола с Пугачевой

Однако после отъезда Примадонны за границу злые языки стали говорить, что она таким образом расколола большую дружную семью, ведь Кристина Орбакайте за матерью не уехала.
Более того, артистка, кажется, продолжает жить, как и раньше, не обращая внимание на отсутсвие Аллы Борисовны. Не так давно она показала видео со дня рождения дочери Клавдии, на котором, кстати, не была замечена ни Пугачева, ни ее муж с детьми. А накануне появились снимки с большого сольного концерта дочери Примадонны, приуроченного к ее 51-летию. Певица показала свои самые яркие образы, в которых предстала перед зрителями.
На одном из снимков она запечатлена с перекошенным из-за исполнения песни ртом, одетая в черный обтягивающий комбинезон с жакетом. Причем последний атрибут ее костюма в районе плеч утыкан металлическими шипами. В итоге артистка на сцене выглядела очень дерзко! Ну, а другой образ уже более нежный: юбка и топ, расшитые пайетками и блестящими камнями, а на плечах – что-то похожее на пух и бахрома.
Как рассказала артиста, костюмы для концерта были сшиты ее подругой-дизайнером, которая тоже выложила в микроблоге снимки с выступления. Поклонники тут же принялись осыпать звезду комплиментами, а также отметили ее сходство с Аллой Борисовной.
"Вы все больше похожи на маму и ее выступления! Все театрально и разговор со зрителем", – написал кто-то из пользователей о концерте Кристины Орбакайте.