Пусть Джанабаевой дома поет: концерт критиковавшего Россию Меладзе отменили в седьмой раз

Судя по всему, петь про "Салют, Вера", "Цыганку Сэру" и "Небеса" Валерий Меладзе в богохранимой стране сможет теперь нескоро. На сайте билетного агентства появилось сообщение: "Концерт Валерия Меладзе в рамках летнего фестиваля концертов на крыше ROOF FEST запланированный на 30 июня 2020 года, перенесенный на 15 сентября 2020 года, далее – на 10 июня 2021 года, далее – на 17 июня 2021 года, далее – на 30 августа 2021 года, далее – на 2 сентября 2021 года, далее – на 30 июня 2022 года, будет перенесен на 30 июня 2023 года. Организаторы концерта выражают искренние сожаления и сообщают, что череда переносов происходит по не зависящим от них обстоятельствам. Все билеты, приобретенные на любую из вышеуказанных дат, остаются действительны".
Семь переносов – это рекорд!
На март 2023 года в очередной раз перенеслось и выступление Меладзе в концертном зале Барвиха Luxury Village, куда билеты продаются по 70 тысяч. Напомним, что в марте года нынешнего после публичных высказываний певца в Сети, зрители начали активно отменять бронь и сдавать билеты обратно, а организаторы поставили в афишу Юрия Антонова и Александра Серова. Правда, директор певца божился, что шоу было перенесно вовсе не по политическим мотивам, а "из-за проблем со здоровьем".
"Теперь дома Альбине Джанабаевой будет петь, раз в России ему плохо жилось", – язвят злопыхатели в Интернете по поводу поступка знаменитого грузина.