"Добило последнее событие": вскрылась правда о бегстве жены Тарасова из дома

Несколько недель назад Анастасия Костенко вместе с тремя детьми уехала из мужнего дома в родной город. Некоторые пользователи заподозрили, что жена Дмитрия Тарасова просто сбежала от супруга, ведь до этого в ее микроблоге звучали слова о каком-то предательстве.
К счастью для футболиста, одиночество мужчины оказалось временным. Спустя три недели Костенко вернулась к Тарасову. Теперь правда о бегстве модели вскрылась – женщина сама рассказала все как на духу. Оказалось, что Анастасия организовала срочную поездку домой из-за состояния здоровья своих пожилых родственников.
Дедушка модели недавно перенес сердечный приступ, ее бабушка уже почти не видит, а прабабушка – не ходит. Кроме того, недавно случилось одно трагическое событие, и модель поняла, что тянуть с поездкой больше нельзя.
"Меня добило последнее событие – умерла моя преподавательница по классическому танцу," – рассказала расстроенная Костенко.
Жена Тарасова давно планировала навестить преподавательницу, но, к сожалению, так и не успела.
Как пишет "7 Дней", сам футболист никак не мог поехать вместе со своей семьей из-за своей работы. Таким образом, бегству модели найдено волне разумное объяснение. Сейчас семейному счастью Тарасова и Костенко ничего не угрожает.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как жена Дмитрия Тарасова получила в лоб за тунеядство.