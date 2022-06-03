Выслуживающаяся перед Западом Нетребко сделала заявление о концертах в России

Анна Нетребко настаивает на своей аполитичности, но высказывается порой недвусмысленно.

Анна Нетребко, говоря о политической ситуации, пытается усидеть сразу на нескольких стульях и даже не отрицает этого. Очевидно, оперная певица очень дорожит своей карьерой. Она хочет выступать не только за пределами России, но и в родной стране. При этом артистка, которая, скорее всего, не понимает, что происходит, публично выступает против спецоперации по защите Донбасса. За это на родине ее уже окрестили предательницей, выслуживающейся перед Западом.

В недавнем интервью немецкому изданию Нетребко всячески юлила, не желая отвечать на провокационные вопросы журналиста. Представитель иностранного СМИ спрашивал артистку об отношении к российскому руководству и ее возможных связях с Кремлем, но та сводила все к тому, что якобы является аполитичным человеком. "Я все равно не политик. Я выступала перед многими политическими деятелями и получала от них множество наград. Я сказала "спасибо" за это. Это все", – рассказала певица.

Когда речь зашла о ее концертах в России, Анна Нетребко призналась, что в будущем хочет вновь выступать на родной земле, однако сейчас у нее таких планов нет. "Не думаю, что сейчас подходящее время", – высказалась артистка.