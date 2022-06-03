"Он ушел во цвете лет": Горькая утрата Агутина в больнице ударила по России

Вчера вся страна вспоминала Женю Белоусова – автора хитов "Девочка моя синеглазая" и "Вечерок – вечерочек", который ушел из жизни в 32 года на самом пике своей популярности. Смерть звезды стала большой утратой не только для близких, но и для всей России, ведь его песни слушали миллионы людей. Трагедия затронула и отца Леонида Агутина, причем отчасти она оказалась для него личной.
Дело в том, что Николай Петрович был первым концертным директором молодого артиста. Официальная версия смерти Жени Белоусова – последствия операции по аневризме головного мозга. Однако у Николая Агутина на этот счет другое мнение: он уверен, что всему виной банальная неосторожность.
На пике своей популярности ныне покойный певец полученные гонорары вложил в ликеро-водочный завод. В итоге артист настолько увлекся дегустацией алкогольной продукцией, что стал страдать от проблем со здоровьем, потолстел, а от былого секс-символа ничего не осталось.
В конце концов, говорит Николай Агутин, Женя Белоусов лег в больницу, чтобы подлечиться – под капельницами. В какой-то момент певец решил выйти покурить и самостоятельно отсоединил катетер, а вернувшись, вставил обратно, но, судя по всему, неправильно.
"Врачи лично мне потом говорили, что, вероятно, пузырек воздуха попал. В результате он ушел во цвете лет, безумно нелепо", – посетовал Агутин-старший.