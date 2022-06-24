"Позор на мою голову": сын открестился от вечно шляющейся Орбакайте

Кристина Орбакайте является матерью троих детей.

Младшего сына Дени артистке в свое время пришлось делить с его отцом – бизнесменом Русланом Байсаровым. За помощью в этом деле звездная пара обращалась к известному адвокату Александру Добровинскому, который специализируется на гражданских делах. Юристу пришлось помогать Кристине Орбакайте и ее экс-избраннику разбираться в конфликте об опеке.

В интервью "Вокруг ТВ" Добровинский рассказал, что в подобных делах он всегда предварительно беседует с детьми без родителей, выясняя их позицию. Так было и с Дени Байсаровым. Мальчик в разговоре с юристом очень правильно и по-детски объяснил, что хочет жить с папой. Ребенок открестился от матери не потому, что не любил ее, а даже наоборот.

Дени обожал и Орбакайте и Пугачеву, но не провел с ними ни одного Нового года, так как они вечно шлялись по концертам и гастролям в столь загруженное для всех артистов время. Ребенку же нужно было другое. Когда Орбакайте бывала в Москве, сын хотел жить с ней, в остальное время предпочитал отца.

Юрист вспомнил, что Пугачева тогда всячески пыталась отговорить его от участия в деле ее дочери и обещала, что она все равно победит, но адвокат не отступил.

"Сказала, что это будет позор на мою голову. Но для меня важно было, чтобы хорошо было ребенку," – рассказал Добровинский.

Наверняка решение мальчика стало настоящим ударом как для Орбакайте, так и для Пугачевой, но адвокату мнение ребенка было важнее.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Кристина Орбакайте вместе с дочерью рванула из страны.