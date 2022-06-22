Скатертью дорожка: облизавшая предателя Галкина Орбакайте вместе с дочерью рванула из страны

Будучи дочерью Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте невольно оказалась втянута в скандал вокруг отъезда Примадонны из страны. Когда Пугачева подверглась настоящей травле в Сети, а Галкина и вовсе окрестили предателем, Орбакайте не стала публично вступаться за знаменитую родню. Многие тогда решили, что певица отвернулась от Пугачевой. Однако в день рождения юмориста блондинка сердечно поздравила его в соцсетях и мнение народа изменилось: облизала бросившего Россию предателя – решили хейтеры.
Теперь же выяснилось, что Кристина Орбакайте и сама рванула из страны. Звезда прихватила 10-летнюю дочь Клавдию и отправилась на каникулы во Францию. В Париже певица встретилась со своим средним сыном Дени Байсаровым, а затем отправилась в путешествие по французским городам.
В своих соцсетях блондинка показала видео из Руана и рассказала, что там очень красиво. Блондинка пообещала подписчикам продолжать держать их "в культурном курсе" и дальше показывать кадры из путешествия. Что ж, скатертью дорожка, как говорится.
Однако многих удивил тот факт, что в свой отпуск Орбакайте не полетела к матери в Израиль, где та находится уже почти четыре месяца. Кристина Орбакайте же не посчитала нужным объяснять свою позицию. Певицу можно понять: очевидно, она не хочет быть впутанной в еще большие дрязги из-за родни.