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Шоу-бизнес
"Гнать его в шею отсюда!": ползущего в родные пенаты Галкина шугнули прочь как драную кошку

"Гнать его в шею отсюда!": ползущего в родные пенаты Галкина шугнули прочь как драную кошку

Непроглядная тьма, черная полоса, жестокий финал. Возомнивший себя вершителем судеб Максим Галкин потерял практически все. Теперь он – изгнанник, вынужденный торчать под каблуком Аллы Пугачевой.
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Язвительные шутки на грани фола завели артиста в тупик. Отвергнутый народом Максим Галкин мечется из стороны в сторону, но везде остается чужим. Недавно комик заявил, что мечтает вернуться в дорогие сердцу места Бурятии. Только вот и там он, как оказалось, человек лишний.

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Максим Александрович Галкин Юморист

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В школьные годы юморист несколько лет жил в столице республики — Улан-Удэ. Бурятские сопки запали ему в сердце и теперь ассоциируются с Родиной. В конце концов, мыкаясь на израильских харчах, Максим Галкин стал мысленно ползти в родные пенаты, где готовят хворост да буузы, а с колен поднимает священный Байкал.

Жители Бурятии обсудили планы комика на возвращение в одном из крупных интернет-сообществ. "Он предатель и не нужен", — так решили 1408 человек, около 78% проголосовавших. Стало ясно: Максим Галкин — отрезанный ломоть и Родина его назад не принимает.

Обитатели республики оставили хлесткие замечания по поводу мужа Аллы Пугачевой. Бедного беглеца шугнули прочь как драную кошку.

"Он – трус, причем обосранный, не посмеет!", "Гнать его в шею отсюда!", "Так он же предал память отца, называл наших военных убийцами детей. Куда он хочет приехать? Билет бессмертия выиграл?" – набросились на Максима Галкина пользователи Сети.

А ведь еще в 2004 году юмориста тепло принимали в родной школе. Комик специально заглядывал в гости в период гастролей. Тогда его спрашивали о романе с Примадонной, но правды так и не дождались. "Я живу совсем один, любимую девушку еще не встретил, а с Пугачевой меня связывают исключительно деловые отношения", — вещал ушлый обманщик.

Впрочем, уже в 2020-м о звездном балагуре благополучно забыли. С журналистами его обсуждали не как легенду страны, а обычного генеральского сынка. Бывший директор школы Мария Пушнова объяснила, что раньше Максим Галкин переодевался в девичью одежду и цеплял на волосы бантики...

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Максим Галкин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2022, 23:13 Источник: Вконтакте/"Аноним 03" ✓ Надежный источник
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