"Пусть не возвращается!": Заявившая о приезде в Россию Пугачева оставит предателя Галкина за бугром

Народ бурно обсуждает возвращение Аллы Пугачевой и Максима Галкина на родину.

После начала спецоперации на Украине Примадонна вместе с мужем уехала за границу. Семейство обосновалось в Израиле, откуда Максим Галкин теперь поливает грязью годами кормившую его страну. Поклонники гадали, вернется ли чета обратно в Россию. Не так давно, Алла Пугачева заявила, что на родину приедет: мол, детям, на секундочку, первого сентября идти в школу.

Тем не менее, будущее комика остается туманным. Ведь он уже разобрался с работой на чужбине, давая концерты в разных городах. Да, и его выступления не обходятся без шуток про Россию и президента. Более того, как оказалось, юмориста не ждут и в деревне Грязь, где у семейства располагается огромный замок. Жившие рядом с четой люди признались, что считают Максима Галкина нехорошим человеком и находиться с ним рядом им не хочется.

"Покинул — хорошо, пусть не возвращается. Я считаю его предателем", – заявила разъяренная соседка.

К слову, многие жители Грязи солидарны с ней, а вот про Аллу Пугачеву они не сказали ни одного плохого слова. Судя по всему, соседей вполне устроит расклад, если Примадонна вернется домой, а повернувшегося задом к своей стране мужа оставит за бугром.

Стоит отметить, что среди населения деревни нашлись люди, которые вспомнили артиста добрым словом, признавшись, что в жизни он гораздо приятнее, чем на экране. По словам местной жительницы, муж Аллы Пугачевой никогда не страдал от звездной болезни, а с соседями всегда общался на равных.