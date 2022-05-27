Объявлено о расставании Галкина и Пугачевой после 10 лет брака

Вокруг союза Максима Галкина и Аллы Пугачевой ходит много разных толков.

Звезды состоят в законном браке уже более десяти лет, но поклонники все еще опасаются за крепость этого союза. После отъезда супругов за границу, подобные опасения зазвучали в Сети еще отчетливее. Когда слухи о собственном разводе с Максимом Галкиным дошли до Аллы Пугачевой, она не выдержала и решительно отмела все домыслы.

Тем не менее, сегодня стало известно о том, что расстаться паре все же придется, хоть и временно. Объявление сделал сам Галкин. В своих соцсетях юморист сообщил о двух своих концертах в Австралии, которые запланированы на начало сентября. Судя по всему, туда мужу Примадонны придется отправиться в одиночестве, ведь у их детей уже наступит школьная пора, поэтому супруги вынуждены будут расстаться на какое-то время. Впрочем, после десяти лет брака это уже не так страшно.

Напомним, недавно Пугачева заявила журналистам, что непременно вернется в Россию – об этом пишет StarHit. Как только летние каникулы подойдут к концу, необходимо будет ехать обратно. Уже 1 сентября Лиза и Гарри Галкины должны будут пойти в школу. Пока же, по словам Примадонны, дети учатся в режиме онлайн.

Примечательно, что Максим Галкин во время речи супруги о возвращении молчал. Вероятно, он уже тогда знал, что в то же самое время должен будет отправиться в Австралию и временное расставание с семьей будет неизбежно.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как плюнувшего в Россию Максима Галкина вздрючили за глаза.