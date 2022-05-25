Вынесли приговор: Пузатая Пелагея выцарапала деньжищи из лап бывшего мужа

Однако в 2020-м году пара объявила о разводе. Поговаривают, что причиной разрыва стали измены любвеобильного спортсмена. После разлада Иван Телегин, кажется, решил добить Пелагею: сначала отдалился от общей дочери Таисии, а потом вовсе решил сражаться в суде за каждую копейку.
Целых два года длились судебные тяжбы и дележка совместно нажитого имущества экс-супругов. Бывший муж артистки решил позариться даже на то, что было приобретено родственниками певицы: квартиру, купленную ее мамой, общий дом за городом, машины, счета. Более того, адвокаты Ивана Телегина просили обратить внимание даже на заработанные наставницей шоу "Голос" деньги, которые она получила со съемок и концертов.
Однако наглому экс-супругу не удалось заграбастать в свои лапы деньжища Пелагеи. Сегодня в Никулинском районном суде наконец-то вынесли приговор: артистка выиграла по всем пунктам, а вот спортсмен, кажется, остался ни с чем. Кстати, таким решением сторона Ивана Телегина оказалась недовольна, а потому намерена обжаловать его в ближайшее время.
Ну, а пока можно сказать, что мучения певицы длиною в два года закончились. Хотя, судя по ее соцсетям, они не мешали ей наслаждаться жизнью. Накануне она побывала на дне рождении у подруги. на одной из фотографий с торжества фанаты заметили у Пелагеи пузо и сразу стали подозревать ее в беременности.