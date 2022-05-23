"Замуж собрались": Нацепившая свадебное платье Пелагея принимает поздравления

Певице, к сожалению, не везет с мужчинами. С последним мужем хоккеистом Иваном Телегиным семейного счастья не получилось: поговаривают, что причиной громкого развода стала измена любвеобильного спортсмена. Разрыв Пелагеи с возлюбленным был громким, а экс-супруги до сих пор делят имущество.
Что сейчас происходит в личной жизни певицы, покрыто тайной. Если у нее и есть мужчина, то она его тщательно скрывает. Накануне артистка озадачила своих поклонников, опубликовав в своем микроблоге интересный снимок: на нем она запечатлена в шикарной машине, с макияжем и прической, одетая в белое платье, похожее на свадебное. На ее лице – широкая счастливая улыбка. Поклонники уж было подумали, что кумира можно поздравить с бракосочетанием.
"Я подумал, Вы замуж собрались. Лимузин и белое платье... По-моему, непрозрачно так намекнула Поля", – написали в комментариях под публикацией Пелагеи фанаты.
Однако, к разочарованию фанатов, в жизни певицы другое радостное событие. Как оказалось, она отправилась отмечать день рождения своей подруги Натальи Подольской и ее сестры Юлианы. В своем микроблоге она пожелала им в жизни всего хорошего, а поклонники с удовольствием присоединились к поздравлениям.
"Поздравляем Наташу и Юлю! Передавайте привет из Могилева!", – написали под публикацией Пелагеи фанаты.