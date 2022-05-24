Замеченная в свадебном платье Пелагея выставила напоказ набухший живот: Беременна

Например, не так давно она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в шикарной машине, похожей на лимузин. При этом на ней белое платье, смахивающее на свадебное, а на голове – прическа. Поклонникам показалось, что Пелагея выходит замуж.
Однако артистка поспешила расстроить своих обожателей: на церемонию бракосочетания она пока не отправляется. Наряд, который нацепила звезда российской эстрады, был предназначен для праздничной вечеринки в честь дня рождения ее подруги Натальи Подольской и ее сестры Юлианы. Сегодня именинница опубликовала фотографии с мероприятия.
После объяснений супруги Преснякова хотя бы стало понятно, зачем певица надела платье, похожее на свадебное. Как оказалось, таким был дресс-код: дамы – в белом, а мужчины – в черном. Однако один снимок вызвал у фанатов наставницы шоу "Голос" еще больше вопросов. На нем у артистки виден набухший живот. "Пелагея беременна?", – задал в комментариях вопрос один из поклонников.
Возможно, у певицы просто неудачно оттопырилось платье. При этом преданные фанаты нашли другое объяснение столь странному и подозрительному кадру. "Может, плотно поела", – написали сразу несколько пользователей. Как бы там ни было, сама Пелагея пока никак не комментирует возможное интересное положение.