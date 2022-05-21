Беда пришла в новый дом Пугачевой и Галкина: по Израилю шагает страшный вирус

Алла Пугачева и Максим Галкин в марте этого года обрели новый дом в Израиле. Правда, теперь он не такой безопасный, как прежде.

В стране обнаружен первый случай заболевания страшным вирусом – обезьяньей оспой. Несмотря на то что врачи успокаивают: мол, оспа не так легко передается от человека человеку, поэтому эпидемии ждать не стоит, заболевание распространяется довольно быстро. О его появлении мировой общественности стало известно меньше недели назад, и за это время вирус зарегистрировали в нескольких европейских странах и даже Канаде и Австралии.

Теперь болезнь добралась и до Земли обетованной. Отмечается, что первый заболевший – молодой мужчина, который только что вернулся из заграничной поездки. Он поступил в госпиталь с признаками заболевания, которое проявляется лихорадкой, увеличением лимфатических узлов, сыпью и может привести к ряду осложнений.

Появление нового вируса в Израиле ставит под угрозу здоровье чуть ли не половины российского шоу-бизнеса. Сейчас на Земле обетованной новый дом обрели Алла Пугачева и Максим Галкин с детишками, Андрей Макаревич с молодой женой и новорожденным сыном, Борис Гребенщиков, то и дело появляются Ксения Собчак и, по слухам, даже Иван Ургант.

Напомним, на днях Алла Пугачева заявила, что все-таки планирует вернуться на Родину, правда, точных сроков пока не называет. Говорит, что детям Гарри и Лизе нужно будет пойти в школу, а значит, к сентябрю семья может приехать обратно в Грязь. Но поклонники уже переживают: вдруг опасная болезнь поставит препятствие на пути "возвращенцев".