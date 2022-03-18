"Есть основания": актриса "Склифосовского" заявила о свержении Олега Меньшикова

Накануне один из столичных судов восстановил на работе пять уволенных из Театра Ермоловой артистов. Кроме того, Фемида решила, что пострадавшие от действий руководства учреждения актеры имеют право на компенсацию за вынужденные прогулы и моральные страдания.
По словам актрисы сериала "Склифосовский" Елены Бурхановой-Калининой, 18 марта она и ее коллеги возвращаются в театр. Правда, как теперь работать в сложившейся ситуации, никто не знает. Администрация не желает видеть "восстановленных" на сцене. Неугодным, скорее всего, придется прозябать в массовке, либо "просиживать штаны" в гримерной.
Впрочем, артисты готовы бороться до конца. На апрель назначено еще одно заседание. Также Елена Бурханова-Калинина и ее сторонники будут требовать свержения художественного руководителя театра Олега Меньшикова.
"Есть основания написать в департамент культуры письмо, чтобы наше руководство наказали", – отметила актриса.
Напомним, полгода назад в Театра Ермоловой произошло массовое сокращение артистов. 18 человек были уволены из-за малой занятости в репертуаре. Многие актеры состояли в труппе не один десяток лет.