"Разрыв": Катя Гордон страшно кричит после дробящей кости ситуации

"Пора вам решить вопрос: с кем вы, "мастера культуры"?" – задавал вопрос Максим Горький в памфлете "Ответ американским корреспондентам", опубликованном в марте 1932 года. Спустя 90 лет он звучит не менее злободневно.

События последних дней чудовищно раскололи общество. Люди спорят, ругаются, удаляют друг друга из друзей в социальных сетях и рвут многолетние товарищеские личные отношения. Вот это самое страшное.

Юрист, ведущая и певица Катя Гордон готова кричать от этого ужаса, поскольку знает, что такое оказаться по разные стороны баррикад. "Иногда проще заткнуться, ей Богу, вздыхает она. – Что я и сделала, получив абсолютно диаметральные обвинения. У меня большая часть семьи на Украине. Я россиянка и люблю свою Родину. Для меня это абсолютно разрывная, дробящая кости ситуация. Я переживаю и за простых людей там и за то, что происходит с моей страной. Мне вообще плевать на Зеленского и тех кто за ним".

"Я переживаю из-за того, что ненавидящи Россию Байден и англосаксы без пяти минут направили ракету на Кремль не без помощи "братского государства", – пояснила Катя. – И я не хочу, чтобы нацистские ублюдки сносили памятники солдатам и призывали мочить русских или любую другую национальность. Мы не живем это время, мы теряем друзей, здоровье, бизнесы. А в конфликте не бывает одного виноватого. Это результат многолетней деградации отношений между странами, и хотите вы того или нет – вам придётся смотреть документы, читать историю и холодно оценивать риски".