Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Крысы есть крысы": Потап и Настя Каменских срочно покинули Украину
"Явление Христа народу": Неузнаваемая Заворотнюк вышла на публику после лечения
"Только не замирай!": Друзья и родные молятся о 49-летней Поверенновой
"Надоели компромиссы": стало известно об уходе 41-летнего Стаса Пьехи
партнеры
Среда
23 марта
Лента новостей
22:07
Резко осунувшийся Цекало изменился до неузнаваемости
21:37
А как же Карпович? Счастливого Прилучного застукали с кудрявой красоткой
21:33
"Откликалось болью": заявивший об уходе Пьеха встал грудью за оплеванную дочь Алсу
20:54
Как в 1941-м: сенатор Климов сравнил украинские группировки с силами фашистской Германии
20:42
Украинская звезда Playboy собралась "начистить морду" беременной Тодоренко
20:21
В Серпухове выловили обманывавшего стариков мошенника
20:14
Измученная возлюбленная пропавшего Виторгана потеряла покой
19:59
Галкина и Меладзе гонят взашей с "Голубых огоньков": С концертами будет плохо
19:49
В Новой Москве поймали больше 40 человек после массовой драки с поножовщиной
19:30
Покинувшая Россию Литвинова показала ласки с любимой
18:48
Кудрявцева заикнулась об одиночестве после информации о проблемах с психикой
18:27
"Проклинаю твоих детей!": беременной Кабаевой желают смерти
18:23
Кроватка-трансформер и балдахин: одинокая пузатая Фриске похвасталась роскошной детской
17:59
"Он улыбается": Пес на свадебной фотосессии взорвал Сеть
17:58
"Только и делала, что пихала медведя": в Конгрессе США заявили о проигрыше Украины
17:40
"Дурдом": Соседов кинул камень в обсуждающих отъезд Пугачевой дотошных россиян
17:31
"Что такое тварь": сорвавшая гастроли Рената Литвинова и в ус не дует
17:12
Иван Дорн запретил россиянам и белорусам слушать свою музыку
17:07
На что идет затейница Ковальчук в постели ради Чумакова
16:53
"Царствие небесное": Сергей Лазарев оставил душераздирающее сообщение о смерти
16:32
"Мира, а штаны?": соблазнительная Карпович оголила свои прелести
16:13
"Физически не мог": Почему Пригожин бросил дочь в самый важный для нее день
16:08
Пожалевший о связи с Бузовой рэпер Потап отправил на помойку награды из России
15:44
"Я снимаюсь в эротике": полуголый Костюшкин торгует собой
15:25
Других вариантов нет: брак с богатым латышом единственный выход для сбежавшей от Путина Хаматовой
15:04
"Работают в час пик": Жители Пушкино стали жертвами банды карманников
15:03
Задержанный за побег внук Ротару вышел на связь
14:59
Бывшая солистка "Мираж" пошла рыться по помойкам
14:46
Политолог Бернардини о тяжелых переговорах с Украиной: Подталкивают ЕС и НАТО к реальной войне
14:40
"Я веду всю жизнь борьбу": Потасканную судьбой Подольскую душит ее отражение
14:28
Большое горе! Звезду Лорак стерли с лица земли
14:19
Стала многодетной и сбросила 20 кило: куда пропала звезда сериала "Сабрина – маленькая ведьма"
14:10
"Это не главное": Песков предложил забыть об "отъехавших звездах" российского шоу-бизнеса
14:00
Обнищал? Сбежавший за бугор Егор Крид заговорил о смене профессии
13:57
Дырка меж двух половинок: Оголившая интимное место Джей Ло подразнила народ
13:43
Дошутились: звезду "Уральских пельменей" турнули пахать на завод
13:41
Появились подробности состояния усыпанной пятнами 72-летней Бабкиной
13:37
"Ситуация в стране и личная ссора всему виной": Власова о состоянии покинувшей родину дочери
13:14
Кромешная тьма: купивший особняк в США Алексей Воробьев рассказал о жизни в подвале
13:13
Баснословная сумма: заграничный особняк влетел Хаматовой в копеечку
13:07
Лавров раскрыл подробности переговоров России с Украиной: Идут тяжело
12:56
"Все заново": c треском провалившаяся Бузова бежит прочь из Москвы
12:53
Утонувшую через год могилу Антоновой обнаружили не сразу
12:48
Зверское убийство: Семью с двумя детьми зарезали в Нижнем Новгороде
12:46
Джакузи с Галкиным, свадьба с Воробей и тайная пассия: секреты холостяка Дроботенко
12:30
"Морщины, раздражение, пигменты": стареющая Орбакайте пошла на крайние меры
12:23
Укусы и алые раны: Возлюбленный-тиран разодрал Волочкову до крови
12:22
Оскорбившее русских продолжение "Секса в большом городе" продлили на второй сезон
12:20
Раздувшаяся после родов Рапунцель из "Дома-2" оголилась перед камерой
12:11
Не собирается возвращаться: как Пугачева будет получать гражданство Израиля
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лолиту бросил, про дочь забыл, а Галушку с детьми променял на молодую: личная жизнь Цекало
"Она точно ждет ребенка": 40-летнюю Бритни Спирс поздравляют с беременностью
"Обманутый – сам дурак": Сябитова предупредила россиянок об опасности
Принц Уильям оставил жену ради большегрудой иностранки
День Сорока святых: что нельзя делать в православный праздник 22 марта
Как не удешевить образ и атмосферу вашей фотографии: Несколько приемов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Откликалось болью": заявивший об уходе Пьеха встал грудью за оплеванную дочь Алсу

"Откликалось болью": заявивший об уходе Пьеха встал грудью за оплеванную дочь Алсу

Певец считает отвратительными нападки на детей, родившихся в известных семья.
прочитано 392 раза

Так произошло, что детский вариант вокального конкурса "Голос" оказался гораздо скандальнее, чем тот же проект для взрослых. Многие поклонники этого шоу до сих пор помнят, как подверглась травле одна из его участниц Микелла Абрамова – дочь известной певицы Алсу.

ПО ТЕМЕ

Сделано громкое заявление о Пьехе после известия об уходе: Воровал

Бросил сына годовалым, а теперь бедствует и водится с бомжами: каким стал отец Пьехи

 Стас Пятрасович Пьеха

Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

Став победительницей проекта, наследница популярной исполнительницы была по-настоящему счастлива, пока не выяснилось, что голоса были накручены. В итоге первое место присудили всем финалистам сезона.

Стресс, который переживают дети на подобных конкурсах, мало кого волнует. Самое главное для канала – это рейтинги. Так рассуждает певец Стас Пьеха. В недавнем интервью артист признался, что не готов отправлять своего ребенка на такие проекты. Он хочет обезопасить своего сына.

"У меня откликались болью вся эта травля, ненависть и хейт в адрес одаренных детей из известных семей", – цитирует Пьеху Teleprogrmma.pro.

Ранее Стас Пьеха заявил об уходе из популярной социальной сети. Внук знаменитой артистки, ранее открывший наркологический центр, рассказал, что сейчас хочет заниматься фондом и медициной. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2022, 21:33 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неожиданно: Пьеху в кокетливых шортиках не сразу узнали на улице Витебска

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кверху задом: Потную жену Диброва ублажил мужик с большим причиндалом

Пока муж не видит
Шоу-бизнес

Большое горе! Звезду Лорак стерли с лица земли

Певицу посчитали врагом
Шоу-бизнес

"Царствие небесное": Сергей Лазарев оставил душераздирающее сообщение о смерти

Раны в душе артиста не затянулись
Шоу-бизнес

Кроватка-трансформер и балдахин: одинокая пузатая Фриске похвасталась роскошной детской

Вокалистка готовится к появлению малыша

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта 2022 года
Нумеролог предсказал будущее России: Самый тяжелый год
Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 26 394 новых случая коронавируса
В России за сутки коронавирусом заразились более 28 тысяч человек
В России зафиксировали 34,4 тысячи новых случаев ковида за сутки
В России выявили менее 35 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Спорт

Родила от тайного мужа, дождалась Усманова из тюрьмы, морила Кабаеву голодом: жизнь Ирины Винер
Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе

Регионы

В Серпухове выловили обманывавшего стариков мошенника
"Работают в час пик": Жители Пушкино стали жертвами банды карманников
"Никакого дефицита": Как обстоят дела с продуктами в Подмосковье
Два вора-гастролера вынесли деньги мордовских пенсионеров
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+