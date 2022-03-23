"Откликалось болью": заявивший об уходе Пьеха встал грудью за оплеванную дочь Алсу

Так произошло, что детский вариант вокального конкурса "Голос" оказался гораздо скандальнее, чем тот же проект для взрослых. Многие поклонники этого шоу до сих пор помнят, как подверглась травле одна из его участниц Микелла Абрамова – дочь известной певицы Алсу.
Став победительницей проекта, наследница популярной исполнительницы была по-настоящему счастлива, пока не выяснилось, что голоса были накручены. В итоге первое место присудили всем финалистам сезона.
Стресс, который переживают дети на подобных конкурсах, мало кого волнует. Самое главное для канала – это рейтинги. Так рассуждает певец Стас Пьеха. В недавнем интервью артист признался, что не готов отправлять своего ребенка на такие проекты. Он хочет обезопасить своего сына.
"У меня откликались болью вся эта травля, ненависть и хейт в адрес одаренных детей из известных семей", – цитирует Пьеху Teleprogrmma.pro.
Ранее Стас Пьеха заявил об уходе из популярной социальной сети. Внук знаменитой артистки, ранее открывший наркологический центр, рассказал, что сейчас хочет заниматься фондом и медициной. Подробнее об этом писали "Дни.ру".