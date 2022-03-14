"Надоели компромиссы": стало известно об уходе 41-летнего Стаса Пьехи

"Инстраграм" в России будет заблокирован из-за призывов к насилию. "Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети", – пояснил Роскомнадзор.
Артисты, как и их фанаты, подготовились к уходу из популярного для коммуникаций и бизнеса ресурса. "Все стихи сохранил, много хорошего вспомнил, листая ленту, немного взгрустнул и пойду дальше жить!" – пообещал музыкант.
Но пока он рад, что ничего не будет постить – эдакий детокс от соцсетей. "Мне на руку временная пауза, нужно определиться как мне, аналоговому человеку, сесть в нужный вагон и выбрать нужное направление, – пояснил внук Эдиты Пьехи. – Особенно сильно хочется заниматься фондом и медициной (у него есть наркологическая клиника для лечения и реабилитации зависимых – Прим. ред.), насколько это возможно – разберемся и усиленно продолжим. Нет, начну по серьезке, пожалуй!"
"Петь тоже буду, – пообещал талантливый Стас. – Хотя и испытываю очень противоречивые чувства к той музыке, которая сейчас имеет успех. Мы с ней не совпадаем, а компромиссы порядком надоели".
Вероятно, он прав. Надо продолжать жить, искать себя, творить. И не думать про уход. Ведь на "Инстаграме"* свет клином не сошелся!
*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.