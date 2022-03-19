Сделано громкое заявление о Пьехе после известия об уходе: Воровал

В связи с последними событиями многие представители отечественного шоу-бизнеса бросились осваивать "Телеграм". Желание заработать копейку вынуждает знаменитостей заманивать поклонников на новую для них площадку.
При этом не все подверглись истерии. Так, певец Стас Пьеха и вовсе решил уйти из социальных сетей. В утреннем шоу "Русские перцы" на "Русском радио" вокалист поведал, что последнее время переживал стрессовое расстройство. Кроме того, у Пьехи был дополнительный стимул сделать акцент на своей реальной жизни. Когда певец открывал сайты и приложения, все работало настолько медленно, что отбивало всякое желание быть активным в Сети.
При этом участнику "Фабрики звезд" предлагали переходить в другие соцсети, но он не стал этого делать. Пьеха нашел удовольствие в том, чтобы не делиться ничем. У певца также появилось время на то, чтобы читать, писать, звонить и общаться с близкими людьми.
О переменах Стас не жалеет. Знаменитость признается, что раньше попросту воровал у себя драгоценное время, а теперь есть возможность подходить к этому вопросу осознанно.
Насколько долго продлится отдых от виртуального мира, певец не говорит. Одно можно сказать точно — у Пьехи хватает дел, на которые потребуются и силы, и время. К слову, недавно вокалист вернулся из тура из Сибири.