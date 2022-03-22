Кто пустил слух о смерти королевы Елизаветы II

Вскоре выяснилось, что слух о смерти монархини пустил один из американских таблоидов. Это произошло случайно – по ошибке одного неопытного стажера. Молодой человек каким-то образом перепутал 95-летнюю правительницу с музыкантом американской рок-группы "Королевы каменного века", который скончался от последствий ковида.
Представитель британского парламента быстро опроверг этот слух, после чего таблоиду пришлось просить прощение за дезинформацию. Получив опровержение, британский народ быстро успокоился, однако поводы для переживаний все равно остались. Как сообщил Пятый канал, ссылаясь на инсайдерскую информацию, Елизавета II действительно в последнее время чувствует себя неважно.
На пожилую монархиню негативно повлияла недавняя кончина ее супруга – принца Филиппа, а позже королева заболела ковидом, что тоже плохо отразилось на ее состоянии. На одном из недавних приемов было заметно, что Елизавета II с трудом может двигаться сама.
Некоторые эксперты считают, что монархиня уже задумывается об уходе. Мать принца Чарльза все реже появляется на публике, переложив многие королевские обязанности на наследника. А недавно Елизавета II наконец определилась с тем титулом, который получит супруга принца Чарльза, когда тот наденет корону. Камилла Паркер-Боулз станет королевой-консортом, которая будет выполнять обязанности вместе с монархом.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Елизавету II уже списали с королевских счетов.