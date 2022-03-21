"Все пошло не так": Оплеванную Елизавету II списали с королевских счетов

На ITV News инсайдер отметил, что для королевы Великобритании в последние недели "что-то пошло не так". Он объяснил, что расписание Елизаветы II было значительно сокращено после ее отсутствия на недавней службе в честь Дня Содружества.
Королевский редактор заявил, что сейчас в график монархини внесены значительные изменения из-за постоянных проблем с мобильностью. Не секрет, что у 95-летней Елизаветы II есть серьезные проблемы со здоровьем. Она передвигается с трудом с помощью трости.
Так, монархиня была вынуждена отказаться от ежегодной службы Дня Содружества и вместо этого попросила своего сына и наследника принца Чарльза представлять ее. Крис Корабль сказал, что королевские традиции, где старший член королевской семьи лично раздает различные почести, теперь будут удалены из расписания Елизаветы II,
Он напомнил, что за долгое время ее правления было очень мало событий, которые монархиня была вынуждена пропустить или отменить. Теперь же в некотором смысле Елизавета II оказалась списана с королевских счетов.
Как писали "Дни.ру", ранее внук монархини принц Гарри плюнул своим поступком в лицо королеве Великобритании. Он отказался присутствовать на торжественном семейном мероприятии.