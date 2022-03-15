Не покидает замок: Всплыли тревожные новости о состоянии резко сдавшей Елизаветы II

Жители Великобритании продолжают переживать за здоровье королевы.

В прессе то и дело появляются новости об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II, а поклонники королевской семьи не перестают переживать за монарха. Неудивительно, ведь она – настоящий долгожитель, и, несмотря на свой преклонный возраст, продолжает управлять страной.

На этот раз источник, близкий к семье, сообщил, что тревогу вызывает тот факт, что Елизавета II, будучи самым заядлым собаководом, вот уже шесть месяцев не покидает дворец ради выгула своих питомцев. Раньше монаршая особа предпочитала делать это сама, а сейчас вместо нее любимчиками королевы – корги и дорги – занимаются помощники. К слову, за всю свою жизнь она была хозяйкой более 30 собак, и именно животные стали утешением для нее после смерти любимого мужа – принца Филиппа.

Кроме того, публику заставила волноваться новость о том, что Елизавета II отказалась посещать службу по случаю Дня Содружества, которая состоялась накануне. Причины ее отсутствия королевской семьей не разглашаются.

Стоит отметить, что в последнее время монаршая особа сильно сдала. В феврале у 95-летней королевы выявили коронавирусную инфекцию. Несмотря на то, что ей удалось вылечиться, организм сильно ослаб.