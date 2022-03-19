Откровенное признание матери Тимати стало сенсацией

В жизни дочери Тимати Алисы произошло важное событие. Сегодня ребенку исполняется восемь лет.
Наследница популярного артиста мечтала о настоящей сказке, которую в этот день ей устроят близкие. К сожалению, родителям было не до праздников. Так или иначе, Алиса отнеслась к этому с пониманием.
Симона Юнусова сильно привязана к своим внукам. Она не могла пройти мимо очередного этапа в жизни ребенка. Мама Тимати трогательно поздравила Алису в социальных сетях.
Симона выразила надежду, что девочка пройдет через все тернии и невзгоды и вырастет достойным человеком. Также дорогая для Тимати женщина сделала откровенное признание, которое вызвало любопытство у пользователей Сети.
Она сообщила, что мечтает о безграничной свободе выбора, который, по ее мнению, должен быть у Алисы. Речь идет о месте проживания и учебы. Юнусова выразила надежду на то, что уже повзрослевшая дочь популярного рэпера будет жить во времени, лишенном человеческой злобы и агрессии.
Как ранее писали "Дни.ру", предыдущие годы малышке дарили роскошный праздник. К примеру, семилетие Алиса отмечала на экзотическом курорте. Девочка уже привыкла в самый важный для себя день к шумной вечеринке с друзьями.