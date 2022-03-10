Сцепившийся с Потапом Тимати лишился волос

Тимур Юнусов поразил поклонников кардинальными изменениями во внешности.

Популярный рэпер в последнее время не перестает удивлять народ: то новые романы, в которых его часто подозревают фанаты, то публичные перепалки со звездами. А вчера появился новый повод – музыкант опубликовал на своей странице в "Инстаграме" новое видео, которое удивило публику.

Сначала Тимати разместил снимок с детьми, на котором был в защитной маске, что не вызвало у фанатов никаких вопросов. А уже на следующем кадре музыкант остался без средства индивидуальной защиты и продемонстрировал свои кардинальные изменения: Тимур сбрил бороду, которую носил многие годы. Несомненно, смена имиджа шокировала поклонников, ведь многие привыкли видеть своего кумира брутальным мужчиной с растительностью на лице. Однако теперь ее нет, а Тимати буквально скинул несколько лет.

"Перезапуск. По всем положениям", – кратко объяснил свои изменения рэпер.

Оставил ли волосы на голове музыкант, пока не понятно, ведь на кадрах он предстал в шапке.

Напомним, ранее "Дни.ру" рассказывали о конфликте, который произошел между Тимати и Потапом. Музыкант поддержал Макса Барских, нелестно высказывавшегося про Россию, из-за чего с ним и сцепился в Сети Тимур Юнусов. В своем обращении, он пригрозил Потапу, что обязательно с ним встретится лично, а вот что будет в ходе этой встречи, покажет время.