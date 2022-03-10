Тимати лишил дочь самого важного

Все предыдущие годы малышке устраивали шикарный праздник. Так, семилетие она отмечала на экзотическом
курорте. Девочка уже привыкла в самый важный для себя день к шумной
вечеринке с друзьями, но взрослые ее расстроили.
Бабушка Алисы Симона Юнусова в своем инстаграм-аккаунте поведала, что дочь певца с пониманием отнеслась к решению родни. Она не стала устраивать истерик. "Пришлось ей объяснить, что праздника не будет", – заявила мать рэпера Тимати.
Вместе с тем Симона Юнусова объяснила, что без подарков и именинного торта девочку не оставят. Близкие поздравят ее в узком семейном кругу.
Напомним, в 2022 году Алиса, мамой которой является модель Алена Шишкова, летала на Мальдивы с отцом и бабушкой, где и справила день рождения. Тимати организовал там лагерь для серферов, и его наследница тренировалась наравне со взрослыми. Поклонники тогда переживали, что исполнитель подвергает ребенка опасности. Праздник для наследницы артист организовал в пиратском стиле с фаер-шоу.
У рэпера Тимати есть и двухлетний сын Ратмир, который живет с матерью — моделью Анастасией Решетовой. Экс-избранница звезды не получила расположение матери Тимати. Симона Юнусова не питает к девушке особой любви.